السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة



تبوك 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبة بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ناصر بن عبدالله القويزاني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء القويزاني، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن ومثمنًا الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة.

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14:35ت م

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