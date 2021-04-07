السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يُقلّد مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة رتبته الجديدة



جدة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم, مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة الدكتور عبد العزيز الزهراني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "لواء".

وهنأ الأمير مشعل بن ماجد، اللواء الزهراني بهذه المناسبة, متمنياً له دوام التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه عبر اللواء الزهراني عن شكره وتقديره لسموه ، مؤكدًا المواصلة لتقديم ما من شأنه تحقيق التطلعات.

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14:29ت م

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