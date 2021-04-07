السعودية اليوم / وزير الداخلية الباكستاني يستقبل سفير المملكة



إسلام آباد 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

استقبل وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد اليوم في مكتبه بإسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

// انتهى //

14:07ت م

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