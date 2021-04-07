السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1563 جولة رقابية وتغلق 35 منشأة تجارية مخالفة



الدمام 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1563 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 35 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 70 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة إلى أن مركز الإتصال الموحد تلقى 40 بلاغاً عن منشآت تجارية مخالفة للإحترازات، مؤكدة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق " توكلنا " وذلك للحد من انتشار فيروس

//انتهى//

14:07ت م

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الدمام 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1563 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 35 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 70 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.وأوضحت الأمانة إلى أن مركز الإتصال الموحد تلقى 40 بلاغاً عن منشآت تجارية مخالفة للإحترازات، مؤكدة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق " توكلنا " وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ، داعية الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر التواصل بمركز البلاغات (940).//انتهى//14:07ت م0108

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