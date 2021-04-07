

بريدة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسي، وأعضاء الهيئة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر خالد الخضر.

وأشاد سموه بما تقدمه الهيئة من جهود لخدمة الوطن والمواطن بمختلف مناطق المملكة في النواحي الإسعافية ومباشرة الحوادث والإنقاذ، مؤكداً أن عمل الهيئة إنساني ويحظى بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - ، من خلال تسخير جميع الإمكانات التي تحقق نجاح هذا العمل ودعمه بالوسائل الحديثة لتقديم المساعدة بشكلٍ متطور وسريع.

من جانبه، أكد الدكتور العويسي حرص الهيئة على استمرار تقديم المزيد من الجهود والعمل المستمر لتقديم أفضل الخدمات عبر جهازها الذي يخدم أرجاء هذا الوطن الغالي على قلوب الجميع.

وتسلم سموه في ختام اللقاء تقريراً عن جهود الهلال الأحمر وأعماله.

// انتهى //

14:06ت م

0106





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.