السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يطلع على حصاد التميز بجامعة الملك فيصل



الدمام 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالجهود التي تقدمها جامعة الملك فيصل لخدمة أبناء المنطقة وبناتها، وما حققته من منجزات في كل المستويات، إلى جانب ما وضعته لمستقبلها من أهداف طموحة.

وأكد خلال استقباله بمكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الكوادر البشرية المؤهلة علميًّا ومهنيًّا هي أساس التنمية الحديثة، وأن على المؤسسات الجامعية دور كبير في تحقيق تطلعات الوطن، وتوجهات حكومته الرشيدة.

واطلع سموه على عرض شامل لحصاد التميز في جامعة الملك فيصل، والذي شمل ما حققته الجامعة خلال أربعة أعوام من تميز على المستوى الإداري المؤسسي، والتعليمي، والبحث العلمي، والشراكة المجتمعية والدولية، وفي مجال الابتكار وتنمية الأعمال، وما حصدته الجامعة من جوائز واعتمادات وتصنيفات محلية ودولية، إضافةً إلى ما قدمته الجامعة من جهود تعليمية وبحثية ووقائية ومجتمعية لمواجهة جائحة

// انتهى //

14:03ت م

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الدمام 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالجهود التي تقدمها جامعة الملك فيصل لخدمة أبناء المنطقة وبناتها، وما حققته من منجزات في كل المستويات، إلى جانب ما وضعته لمستقبلها من أهداف طموحة.وأكد خلال استقباله بمكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الكوادر البشرية المؤهلة علميًّا ومهنيًّا هي أساس التنمية الحديثة، وأن على المؤسسات الجامعية دور كبير في تحقيق تطلعات الوطن، وتوجهات حكومته الرشيدة.واطلع سموه على عرض شامل لحصاد التميز في جامعة الملك فيصل، والذي شمل ما حققته الجامعة خلال أربعة أعوام من تميز على المستوى الإداري المؤسسي، والتعليمي، والبحث العلمي، والشراكة المجتمعية والدولية، وفي مجال الابتكار وتنمية الأعمال، وما حصدته الجامعة من جوائز واعتمادات وتصنيفات محلية ودولية، إضافةً إلى ما قدمته الجامعة من جهود تعليمية وبحثية ووقائية ومجتمعية لمواجهة جائحة كورونا ، أسهمت في تحقيق استمرارية العمل والتعليم عن بعد بجودة ونجاح، كما اطلع على خطة الجامعة الاستراتيجية للأربعة الأعوام المقبلة.// انتهى //14:03ت م0105

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