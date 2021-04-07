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السعودية | الدكتور الربيعة يبحث مع سفير موريشيوس تعزيز التعاون لمواجهة كورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:32 مساءً, 7 أبريل 2021 م

المناطق - الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، بسفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة وباء (كوفيد – 19)، فضلًا عن مستجدات البرامج التي ينفذها المركز في موريشيوس.
وقدم السفير سودهن جزيل الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على ما تقدمه من مشروعات إنسانية في موريشيوس في مجالات التعافي المبكر والأمن الغذائي، مشيدا بالأداء المهني المميز للمركز ودعمه جميع الدول المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم كافة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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