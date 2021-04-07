السعودية | الدكتور الربيعة يبحث مع سفير موريشيوس تعزيز التعاون لمواجهة كورونا

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، بسفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، فضلًا عن مستجدات البرامج التي ينفذها المركز في موريشيوس.

وقدم السفير سودهن جزيل الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على ما تقدمه من مشروعات إنسانية في موريشيوس في مجالات التعافي المبكر والأمن الغذائي، مشيدا بالأداء المهني المميز للمركز ودعمه جميع الدول المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم كافة.