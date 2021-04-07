شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بالتركيز على التخصصات التي يطلبها سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي الذي قدم لسموه عرضاً عن ما حققته الجامعة خلال أربعة أعوام والجوائز التي حصلت عليها.

وأشاد سموه بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة الملك فيصل والدور الريادي في خدمة أبناء الوطن ، وأشار إلى ضرورة التركيز على التخصصات التي يطلبها سوق العمل وكذلك التخصصات المتماشية مع رؤية الوطن الطموحة 2030.

وقدم العوهلي شكره لسموه الكريم على الاستقبال وتوجيهاته السديدة ودعمه للجامعة وبرامجها.