شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | القبض على شخص قام بالهرب ودهس عامل صيانة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت ”الخليج 365” أن شرطة المنطقة الشرقية ألقت القبض على شخص حاول الهروب من أحد المراكز الخاصة بالسيارات بحاضرة الدمام، ودهس عامل الصيانة.

وبينت المصادر أن السيارة مسروقة، ورفض الشخص دفع الحساب لصاحب المحل، مما دفع بالعامل إلى محاولة إغلاق الأبواب وكان ذلك إجتهاداً منه، إلا أن سائق السيارة قام بالهرب وكسر الباب مما تسبب في دهس العامل بالمحل.

وألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشخص المطلوب بفترة وجيزة من وقت تلقي البلاغ وإحالته إلى الجهات المختصة.