شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون لتدريس 500 يتيم بجمعية البر بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت جمعية البر بمكة المكرمة وبمناسبة اليوم العالمي لليتيم، وتماشياً مع توجيهات وزارة التعليم في تقديم موعد الامتحانات مبادرة لدعم ومساندة أبنائها الأيتام. إذ أسست الجمعية نظاماً خاصاً للتواصل معهم بدايةً من حصر عدد الأيتام الذين يحتاجون لدعم في تقويتهم في المواد الدراسية لدى الجمعية، الذين يتجاوز عددهم 500 يتيم ويتيمة من جميع الفئات العمرية، وكان العدد الأكثر لأبنائنا من المرحلة الابتدائية.

وأشار رئيس مجلس إدارة فائق بن محمد بياري، إلى أن الجمعية رصدت أكثر المشكلات والصعوبات التي تتم مواجهتها من التعليم عن بُعد، وما المواد الأكثر صعوبة، وكان النصيب الأكبر لمواد (الرياضيات، الإنجليزي، لغتي، علوم، قرآن، حديث، اجتماعيات) واستمراراً للريادة في منصة العمل التطوعي، تم طرح الفرص التطوعية للمتخصصين في هذه المواد، وتم استقطاب عدد من المتطوعين من كافة مناطق المملكة لهذه المبادرة، التي تساهم في رفع المستوى التعليمي لأبنائنا الأيتام، وقد لاقى الدعم ترحيباً كبيراً من المعلمين والمعلمات للمشاركة في هذه المبادرة، وتم إنشاء حساب في منصة زوم لتطبيق هذه المبادرة في أوقات مختلفة مناسبة للطرفين على مدار اليوم، والمتابعة المستمرة لهم لمعرفة احتياجاتهم وإعطائهم الدروس الخصوصية ودعمهم علمياً.