«أمانة المدينة» توضح الأطعمة التي تسهم في تعزيز المناعة ضد فيروس كورونا

بينّت أمانة منطقة المدينة المنورة أبرز الأطعمة التي تسهم في تعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشاركت أمانة المدينة عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر" صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة جاء فيها "التوعية أمانة، ما هي الأطعمة التي تعزز مناعتك ضد كورونا؟" وذيلت التعليق بوسم "يوم الصحة العالمي".

واستعرضت الأمانة، تزامنًا مع يوم الصحة العالمي أبرز التدابير الوقائية مع فيروس كورونا المستجد والتي يأتي في مقدمتها اختيار الأطعمة الصحية المعززة للمناعة ضد الفيروس وهي عبارة عن نوعين من الأطعمة والفيتامينات.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن الأطعمة التي تسهم في تعزيز المناعة ضد فيروس كورونا المستجد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كالطماطم والباذنجان والقرع والجزر والتوت والثوم والبصل والبروكلي والشاي الأخضر.

وأشارت الأمانة، إلى أهمية الأطعمة الغنية بالزنك كاللحوم الحمراء والأسماك والبقوليات والبيض والمكسرات والألبان.

وأضافت أمانة المدينة المنورة أن الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل أساسي لتعزيز الجهاز المناعي تتمثل في 3 أنواع وهي فيتامين A وفيتانين C وفيتامين D.

وتابعت أن أبرز الأغذية والأطعمة الغنية بفيتامين A يمكن حضرها في البطاطا الحولة والجزر والسبانخ والفلفل الأحمر والكبدة والحليب والبروكلي.

وأشارت المدينة المنورة إلى أنه يمكن استمداد فيتامين C من العناصر الغذائية المختلفة كالفلفل بألوانه والملفوف الأحمر والقرنبيط والبقدونس والجوافز والبابايا والكيوي والبرتقال والفراولة والأناناس والشمام والليمون.

بينما يتوافر فيتامين D في المنتجات الغذائية كمنتجات الألبان والسلمون والتونة والسردين والمشروم والمحار وصفار البيض.

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