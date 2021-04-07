«إنسان» تنفق أكثر من 45 مليون ريال على مشاريع الإسكان خلال عام 2020

كشفت إحصائية صدرت عن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) عن إنفاق الجمعية مبلغ 45.129.079 ريالاً، على مشاريع الإسكان بالجمعية خلال العام الماضي 2020، حيث بلغ عدد المستفيدين 5802 أسرة.

وأوضحت الإحصائية أن مجالات الإسكان في "إنسان" شملت؛ دفع الإيجارات، وشراء وترميم المنازل، وخدمة هدم وإعادة وإكمال البناء، فيما أنفقت الجمعية 35.878.331 ريالاً على دفع إيجارات المنازل استفادت منها 5603 أسر، كما أنفقت مبلغ وقدره 5.158.212 ريالاً للمساهمة بشراء 44 منزلاً.

وأشارت إلى أن جمعية " إنسان " قامت خلال العام الماضي بترميم 89 منزلاً بمبلغ وصل إلى 1.963.446 ريالاً، إضافة إلى مبلغ 1.043.580 ريالاً لاستكمال بناء 41 منزلاً للأسر المستفيدة، كما أنفقت مبلغ 1.085.510 ريالات لهدم وإعادة البناء، استفادت منها 25 أسرة.

وبينت الجمعية أن هذا الإنفاق السنوي على مشاريع الإسكان يأتي انطلاقاً من اهتمام الجمعية بتوفير السكن الملائم لأسر الأيتام وإحساساً منها بأهمية هذا الجانب، لما يمثله السكن من استقرار للأسرة وتوفير الحياة الكريمة لها، باعتباره أحد أهم مقومات الحياة الرئيسة.

يشار إلى أن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) فعّلت برنامج الإسكان من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات ذات الصلة، وأثمرت هذه الاتفاقيات عن تقديم المزيد من الدعم لمشروعات الإسكان في الجمعية، ومن ضمن هذه الجهات جمعية "بنيان"، ومؤسسة الراجحي الإنسانية، بالإضافة إلى اتفاقية "التملك الميسر" بالتعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ممثلةً بمنصة جود الإسكان التابعة لوزارة الإسكان، لتوفّير 100 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة من مستفيدي جمعية "إنسان" في محافظة المجمعة.

كما وقعت "إنسان" مذكرة تعاون مع وزارة الإسكان لتنفيذ 4621 وحدة سكنية، حيث تسعى الجمعية بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واستثمار الفرص، وتوفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على توفير ذلك، بالإضافة إلى تمكين القطاع ليصبح أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.

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