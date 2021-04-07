«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى سحب رعدية ممطرة على عسير والباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن الحالة تشمل على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وخميس مشيط وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة تضمن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أنّ الحالة تشمل (الباحة - الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد - قلوة)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

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