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"التعاون الإسلامي" تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط

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الرياض - محمد عبدالله - المنظمة أكدت وقوفها وتضامنها مع المملكة

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، التي تعد (جرائم حراب).

وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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