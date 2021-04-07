جمعية النحالين التعاونية بالباحة تعلن انضمامها إلى «منصة عصرة»

أعلنت جمعية النحالين التعاونية بالباحة انضمامها إلى منصة عصرة، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجات أعضاء الجمعية من العسل ومشتقاته عبر الخيارات التسويقية واللوجستية الواسعة التي توفرها المنصة، في إطار مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 الهادفة إلى دعم المنتج المحلي.

وتعد جمعية النحالين بالباحة الجمعية الأولى من نوعها؛ إذ تأسست في عام 2008 واتخذت من الباحة مقرًا لها، حيث تعتبر المنطقة نقطة وسطية بين مجموعة من المناطق النحلية في المملكة وعملت منذ تأسيسها على تنسيق جهود الأعضاء لتطوير أساليب الإنتاج وتنويعه وتحسين ظروف التسويق لرفع العائد المالي لصناعة العسل.

وتضمن الاتفاقية الجديدة فرص وصول أكبر لمنتجات الجمعية من العسل لشريحة واسعة من الجماهير؛ إذ تمثل عصره منصة رقمية مخصصة لتسويق أجود منتجات المزارع السعودية وتسهيل فرص الوصول إلى المستهلكين عبر تقديم جميع الخدمات اللازمة لإتمام عمليات البيع الإلكتروني وتوصيل المنتجات عبر تطبيق وموقع إلكتروني.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد آل خازم سعادته بالاتفاقية الجديدة قائلاً: "تمثل هذه الخطوة أهمية كبيرة لنا؛ إذ تفتح الأبواب لفرص وصول جديدة، كما أن النجاح الكبير الذي تعيشه عصره سيساعد في دعم النحالين وتمكينهم من تقديم منتجاتهم والتعريف بالمنتج المحلي كما تمنح المستهلك في السعودية فرصة الوصول إلى أفضل المنتجات".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"عصرة" الأستاذ أحمد الشمري: "تمثل منتجات العسل أهمية كبرى بالنسبة لشريحة واسعة من العملاء، ونحن نعرف قيمة هذه المنتجات وهو ما يعزز من سعادتنا بانضمام جمعية النحالين بالباحة للمنصة؛ إذ تساعدنا هذه الخطوة على منح العملاء فرصة الوصول إلى أجود المنتجات المحلية الخاضعة لأعلى معايير المطابقة المخبرية".

وتمثل منصة دعم للمزارع والمزارعين السعوديين؛ إذ تسهل فرص وصول منتجاتهم عبر توفير منصة رقمية قادرة على تقديم كافة الخدمات اللازمة لإتمام عمليات البيع الإلكتروني وتوصيل المنتجات عبر تطبيق وموقع إلكتروني، وهي الخطوة التي تضمن للمزارع نموًا واسعًا في المبيعات، وتمنح العملاء فرصة وصول أسهل لأجود المنتجات.

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