

الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، بسفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة وباء

وقدم السفير سودهن جزيل الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على ما تقدمه من مشروعات إنسانية في موريشيوس في مجالات التعافي المبكر والأمن الغذائي، مشيدا بالأداء المهني المميز للمركز ودعمه جميع الدول المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم كافة.

//انتهى//

12:55ت م

0077



الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، بسفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلًا عن مستجدات البرامج التي ينفذها المركز في موريشيوس.وقدم السفير سودهن جزيل الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على ما تقدمه من مشروعات إنسانية في موريشيوس في مجالات التعافي المبكر والأمن الغذائي، مشيدا بالأداء المهني المميز للمركز ودعمه جميع الدول المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم كافة.//انتهى//12:55ت م0077

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي بسفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.