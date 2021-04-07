السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يدشّن مبادرة عن "قياس الخدمات المقدمة من قبل الأمانة والبلديات"



مكة المكرمة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 أبريل 2021 م واس

دشَّن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص اليوم، مبادرة "قياس رضا سكان العاصمة المقدسة عن الخدمات المقدمة من الأمانة والبلديات.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة، رعد بن محمد الشريف أن المبادرة متنوعة وموزعة على عدة مواقع منها وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة والموقع الإلكتروني الخاص بأمانة العاصمة المقدسة (مركز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي)، كما سيتم وضع (QR) على مداخل ومخارج الإدارات الرئيسة التابعة للأمانة والبلديات الفرعية، إضافةً إلى الحدائق والمرافق العامة ومواقف السيارات وأسواق النفع العام.

من جانب آخر اطلع معالي أمين العاصمة المقدسة على عرض الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركات الاتصالات المتنقلة "زين" لتنفيذ تحويل العاصمة المقدسة إلى مدينة ذكية في القطاع البلدي، وناقش معاليه عدداً من المواضيع المهمة والمتعلقة بتطوير الخدمات في مجال الاتصالات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات لمختلف مشاريع الأمانة.

وأكد معاليه ضرورة التعاون المشترك من قبل شركات الاتصالات ودعم مشاريع وبرامج الأمانة والتنسيق بين هذه القطاعات خاصة فيما يتعلق بالخدمات الذكية للعاصمة المقدسة.

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