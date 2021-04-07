السعودية اليوم / وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون يعقدون الاجتماع الـ (34)



المنامة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الرابع والثلاثين اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين أيمن توفيق المؤيد (رئيس الدورة الحالية)، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وناقش الوزراء في الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال الشبابي، وفي مقدمتها، تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته (41)، (العُلا، يناير 2021م) في المجال الشبابي، بالأخص ما يتعلق بتمكين الشباب للمستقبل، ورصد وتوثيق جهود وزارات الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون في التصدي ومواجهة جائحة فيروس

كما ناقشوا الخطة الإستراتيجية لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، والبرامج والمشاريع المشتركة، التي تعزز العمل الخليجي المشترك، ونتائج أعمال اللجان الفنية في المجال الشبابي، والبرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة التي ستنظمها وزارات الشباب خلال عام 2021م، وتعزيز الشراكات الدولية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجال الشبابي، والتركيز على أهمية دعم وتنظيم التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال

// انتهى //

12:52ت م

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المنامة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الرابع والثلاثين اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين أيمن توفيق المؤيد (رئيس الدورة الحالية)، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وناقش الوزراء في الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال الشبابي، وفي مقدمتها، تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته (41)، (العُلا، يناير 2021م) في المجال الشبابي، بالأخص ما يتعلق بتمكين الشباب للمستقبل، ورصد وتوثيق جهود وزارات الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون في التصدي ومواجهة جائحة فيروس كورونا كما ناقشوا الخطة الإستراتيجية لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، والبرامج والمشاريع المشتركة، التي تعزز العمل الخليجي المشترك، ونتائج أعمال اللجان الفنية في المجال الشبابي، والبرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة التي ستنظمها وزارات الشباب خلال عام 2021م، وتعزيز الشراكات الدولية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجال الشبابي، والتركيز على أهمية دعم وتنظيم التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال رياضة ذوي الإعاقة والألعاب البارالمبية، لما لهذه الفئة من أهمية في المجتمع.// انتهى //12:52ت م0073

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