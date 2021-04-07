السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يدشّن مبنى البريد السعودي في المنطقة



سكاكا 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، المبنى الجديد للمركز الرئيس لمؤسسة البريد السعودي بالمنطقة بعد أن تم الإنتهاء من تنفيذه ليواكب مراحل التحول والتمكين من خلال برنامج الخصخصة ورؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي وعدداً من المسؤولين في البريد.

واستمع سموه لنبذه عن إستراتيجية مؤسسة البريد السعودي والإنجازات التي تم تحقيقها على الصعيدين المحلي والعالمي, حيث قفزت (18) مرتبة في المؤشر المتكامل لتطوير بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريد الدولي (UPU) لعام 2020م لتحتل المرتبة (50) عالمياً والمرتبة الـ(2) عربياً، كما استعرض رئيس البريد أهم وأبرز الأعمال والمشاريع التي تم إنجازها بمنطقة الجوف لعام 2020.

بعد ذلك دشن سموه إلكترونياً مبنى البريد السعودي في منطقة الجوف، حيث شاهد عرضاً مرئياً عن المبنى ومحتوياته، معرباً سموه عن سروره بما شاهده من تطور كبير ونقلة نوعية في خدمات البريد السعودي، مما يؤكد أن المملكة تسير ولله الحمد بخطا ثابتة للمستقبل الحديث لتحقيق رؤية 2030 التي بدأنا نلمسها في عدد من المجالات، ومنها في هذا المجال، متمنياً للجميع التوفيق.

حضر الاستقبال والتدشين وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ومدير بريد المنطقة بندر بن مشعل الشعلان.

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12:41ت م

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