

فيينا 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

سجّلت النمسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3101 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة النمساوية أن إجمالي الوفيات بلغ 9546 وفاة حتى الآن، فيما تجاوز عدد المتعافين 519 ألف حالة.

// انتهى //

12:05ت م

0065



فيينا 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسسجّلت النمسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين 566008 إصابات.وذكرت وزارة الصحة النمساوية أن إجمالي الوفيات بلغ 9546 وفاة حتى الآن، فيما تجاوز عدد المتعافين 519 ألف حالة.// انتهى //12:05ت م0065

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النمسا تسجل 3101 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.