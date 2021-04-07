السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الباحة تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"



الباحة 25 شعبان 1442هـ الموافق 07 إبريل 2021م واس

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا".

ونشرت الهيئة أكثر من 300 لوحة خلال الأيام الأولى من إطلاق الحملة بمنطقة الباحة عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية ووُزِّع أكثر من 100 كُتيِّب من محتوى الحملة في الأسواق والميادين العامة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" بشعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن" لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب ، كما تهدف الحملة إلى حماية الأمن الفكري للمجتمع ، والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك، عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

// انتهى //

12:05ت م

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