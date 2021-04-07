السعودية اليوم / تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بالطائف



الطائف 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم ، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة ، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / خالد بن علي بن ظافر الأحمري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل سلطان ابن حمدان بن عبدالله العمري ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / خالد بن علي بن ظافر الأحمري اليوم الاربعاء 25 / 8 / 1442هـ بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

// انتهى //

12:00ت م

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