السعودية اليوم / 34 وفاة و2896 إصابة جديدة بكورونا في اليابان



طوكيو 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 2896 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 491.210 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9291 حالة وفاة.

// انتهى //

11:59ت م

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طوكيو 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 2896 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و34 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 491.210 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9291 حالة وفاة.// انتهى //11:59ت م0061

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