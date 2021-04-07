السعودية اليوم / رئيس جامعة حائل يفتتح الملتقى الافتراضي للجامعات الأجنبية ‏المخصص لمبتعثي الجامعة



حائل 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس ‏

افتتح معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أمس ‏الملتقى الافتراضي للجامعات الأجنبية المخصص لمبتعثي الجامعة ‏بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن ‏محيا الحيسوني ويستمر ثلاثة أيام.

‏ ويهدف الملتقى إلى تعريف الطلاب بهذه الجامعات ومكانتها العلمية ‏وشرح ميسر للمواقع الجغرافية للجامعات وأهم ما يحيط بها من ‏معالم ‏وكذلك مناطق التفاعل التي يستفيد منها الطلاب ‏لإتاحة الفرصة وطرح ‏أسئلتهم واستفساراتهم على ممثلي ‏الجامعات مباشرة.

‏ ‏ وقدم ممثلو الجامعات الأمريكية عروضهم المرئية التي تختص ‏بطلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه, إضافة إلى شرح برامج اللغة ‏الإنجليزية الأكاديمية المتوفرة لدى الجامعات حيث ستُعرض الجامعات ‏الأسترالية الأربعاء والجامعات البريطانية الخميس.

‏ ‏// انتهى // ‏

11:41ت م

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