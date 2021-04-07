السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية وتغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية



الدمام 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أمس، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، بهدف التأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق "توكلنا".

وقامت الفرق التفتيشية بالأمانة بزيارة 662 محلاً تجارياً وغذائياً في محافظة القطيف، أسفرت عنها إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وفي السياق ذاته قام أكثر من 356 متطوعاً ومتطوعة ضمن حملة "رمضان آمن"، بتوعية الزوّار في الحدائق والواجهات البحرية، والمحلات التجارية والغذائية والحلاقة ومراكز التجميل النسائي، والمؤسسات السياحية والخدمية، وحثّ مرتاديها على الاستمرار في المحافظة على التباعد الجسدي؛ للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، واتخاذ كل التدابير الوقائية للحفاظ على الجميع.

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11:40ت م

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