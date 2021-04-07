السعودية اليوم / روسيا تسجل 8294 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8294 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.606.162 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 101.480 حالة وفاة.

// انتهى //

11:32ت م

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موسكو 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8294 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و374 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.606.162 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 101.480 حالة وفاة.// انتهى //11:32ت م0055

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