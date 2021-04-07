السعودية اليوم / "التعاون الإسلامي" تدين بشدة محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة



جدة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، التي تعد (جرائم حراب).

وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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11:27ت م

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