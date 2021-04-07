السعودية اليوم / 1459 مستفيداً من خدمات العيادات الاستشارية الخارجية في مركز القلب بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

قدّمت العيادات الاستشارية الخارجية في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة خدماتها لـ 1459 مستفيداً، وذلك خلال شهر مارس 2021م.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن إجمالي عدد المراجعين حضورياً للمركز بلغ 625 مراجعاً, فيما استفاد 631 مراجعاً من خدمات العيادات الافتراضية، وذلك خلال الفترة نفسها.

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11:22ت م

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