شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «ممتثل» بالشرقية .. منصة وحاضنة بلدية للعمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تستهدف بناء القدوة من المجتمع لمساندة جهود الرقابة البلدي

يدشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، يوم غدٍ حملة "ممتثل"، وذلك بحضور المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد، والتي تهدف الى بناء القدوة من المجتمع لمساندة جهود الرقابة البلدي.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان: إن برنامج الامتثال البلدي "ممتثل" هي مرحلة الامتثال التي يصل لها الفرد، فينتقل الوعي من وعي المتلقي الى وعي ُمبادر مساند للجهود الرقابية، وهو وعي الفرد القدوة القادر على التأثير على فرد آخر فتتسع بهذه الجهود دوائر التأثير حتى نصل الى وعي جمعي نحو الامتثال.

ولفت الى ان اهداف الحملة تتمثل في تعديل السلوك، وتعزيز الامتثال المجتمعي لتحقيق المناعة المجتمعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في الرقابة ومساندة الجهود الرقابية، إضافة الى تعزيز سلوك القدوة والمشاركة المجتمعية، من خلال التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات، مبينا بأن الحملة تستهدف كافة المستفيدين من القطاع البلدي من مواطنين ومقيمين.

وقال إن الحملة تأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي تسعى لترسيخ ثقافة التطوع وتفعيل طاقات المجتمع عبر الوصول بعدد المتطوعين إلى مليون متطوع وعدد ساعات التطوع يبلغ ٥٠ مليون ساعة، جاءت فكرة حملة "ممتثل"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان لتكون منصة وحاضنة بلدية للعمل التطوعي عبر توفير بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بينها والمتطوعين في المملكة، من خلال التطوع لمساندة جهود الوزارة والأمانات في مجال الرقابة البلدية والتوعية، موضحا أن الحملة تشدد على أهمية مساندة الجهود الرقابية و رفع الوعي تجاه التدابير الوقائية من أجل خلق مجتمع واعي.

وذكر أنه سيتم تنفيذ الحملة في الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية والرياضية، والمطاعم والمقاهي، من خلال بث رسائل توعوية تؤكد على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم وجود نقاط تجمع للأفراد في الأماكن العامة بما يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.

وأكد على أن برنامج الحملة يعتمد على تعزيز أوجه التعاون والتكامل وذلك بعدة طرق أبرزها دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر التواجد في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

وتأتي هذه الحملة في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي التي من شأنها دعم خطط وجهود الوزارة لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، والذي يعد أحد أهم استثمارات القطاع البلدي لتمكين وتفعيل توجهاتها الاستراتيجية.

وشدد الصفيان على أن الحملة تأتي ضمن إطار الجهود الوطنية في الحد من انتشار فايروس "كورونا "، عبر تنفيذ حملات التأثير والإشراك المجتمعي التي من شأنها دعم خطط وجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان بهدف رفع مستوى وعي الأفراد في المجتمع وإشراكهم، لافتا الى أن الحملة ستنفذ في المنطقة الشرقية وعدد من المناطق، عبر بث رسائل توعوية، وتوزيع الكمامات والملصقات بشعار " عشان أحب السعودية ".