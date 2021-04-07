شكرا لقرائتكم خبر عن 20 متحدثاً دولياً يرصدون التهديدات السيبرانية مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق مساء اليوم أعمال الحوار الافتراضي للمنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحت عنوان (واقع الفضاء السيبراني اليوم وغدًا) بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً دولياً رفيع المستوى..

ويشارك في المنتدى عددٌ من الخبراء في الأمن السيبراني منهم : كرق جونز رئيس وحدة الجرائم السيبرانية في منظمة الإنتربول، وبرناردو ماريانو المدير التنفيذي للمعلومات بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نانتي الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك (Credit Suisse) وكيفن مانديا الرئيس التنفيذي لشركة (FireEye) العالمية، ومونيك شيفاناندان رئيس المجموعة التنفيذي لأمن المعلومات في بنك (HSBC)، وآلان بالر المؤسس والرئيس للأبحاث في معهد (SANS).

ويتضمن جدول أعمال الحوار الافتراضي عددًا من المحاور الحيوية والموضوعات المهمة منها ما سيتم خلال جلستي الحوار بعنوان أثر التهديدات السيبرانية خلال جائحة كورونا، وتعزيز الصمود وأهمية حماية البنى الحيوية، والأساليب المستدامة للحفاظ على الثقة في التقنيات الناشئة، كما سيسلط الحوار الافتراضي الضوء على الآثار السيبرانية الناتجة عن الجائحة على قطاعي الصحة والخدمات المالية، والدروس المستفادة من أبرز الاختراقات.