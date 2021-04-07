النفط يرتفع بفضل توقعات اقتصادية قوية وتراجع المخزون الأمريكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم بفضل احتمال نمو اقتصادي عالمي أقوى في ظل زيادة في التطعيمات وتقرير يفيد أن مخزونات الخام في أمريكا أكبر مستهلك للوقود في العالم تراجعت. لكن التفاؤل حيال المحادثات بشأن برنامج إيران النووي وزيادة منتظرة في الإمدادات من منتجين كبار كبحت المكاسب.

ارتفاع العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 62.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو 14 سنتا ما يوازي 0.2% إلى 59.47 دولار. وكتب محللون من إيه إن زد في مذكرة اليوم “التفاؤل إزاء آفاق الاقتصاد العالمي عزز المعنويات في سوق النفط الخام”.

ودعمت الأسعار بيانات أمس وأظهرت أن الوظائف الجديدة في أمريكا زادت لأعلى مستوى في عامين في فبراير وزادت عمليات التوظيف. وجاء ذلك عقب بيانات سابقة أظهرت تحسنا في قطاع الخدمات في كل من الصين وأمريكا. كما تعززت الأسعار بفعل التفاؤل حيال توسع أكبر في حملات التطعيم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم موعد إتاحة التطعيمات لجميع البالغين في أمريكا إلى 19 أبريل.

مخزون الخام الأمريكي

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي قبل صدور بيانات حكومية اليوم أن مخزونات النفط الخام في أمريكا هبطت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن إنتاج النفط الخام في في أمريكا من المتوقع أن ينخفض بمقدار 270 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.04 مليون برميل يوميا وهو هبوط أكثر حدة من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى تراجع قدره 160 ألف برميل يوميا.



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