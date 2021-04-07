الموارد البشرية تحدد ساعات عمل القطاع الخاص في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن ساعات عمل القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن ساعات عمل القطاع الخاص 6 ساعات خلال شهر رمضان المبارك ، مؤكدة على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ لمنع تفشي فيروس كورونا.

الدوام المرن

وفي وقتٍ سابق أوضحت وزارة الموارد البشرية في تعميم لها أنه نظرًا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي وباء كورونا، ومنها تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية في مقرات العمل في المستوى الاحترازي الأخضر وفق شروط أهمها ألا يتجاوز من يعملون عن بعد نسبة ۲٥٪؜ من موظفي الجهة مع استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة (وقاية)، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة وتقسيم حضور الموظفين لمقرات العمل على 3 مجموعات يفصل بينها ساعة.

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