بافقيه: صدور قواعد مراقبة عقارات الدولة نقلة نوعية للحد من التعديات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله-، إثر صدور موافقة مجلس الوزراء على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

نقلة نوعية بالغة الأهمية

وقال معالي الأستاذ إحسان بافقيه: “إنّ صدور هذه القواعد؛ تعد نقلة نوعية بالغة الأهمية نحو استكمال منظومة مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من التعديات لمختلف الشركاء في المنظومة الحكومية؛ وتعزيز دور الهيئة العامة لعقارات الدولة كشريك وفاعل رئيس بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في تكثيف وتطبيق جهود رصد التعديات، والتحقق منها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها من خلال الجهات المختصة.

وأضاف معاليه أن هذه القواعد تعد كذلك دعماً إضافياً مهماً للقطاع العقاري، إذ تشكل مع الأنظمة التي صدرت بهذا الخصوص منظومة قانونية وتنظيمية متماسكة وفاعلة لتحقيق الشفافية وتكريس أداور الهيئة والشركاء في القطاع العام نحو حماية منظومة عقارات الدولة ومراقبتها وإزالة التعديات، مما يسهم في بناء بيئة عقارية موثوقة، داعمة للتنمية المستدامة.

تطبيق مبادئ الشفافية والحماية

وأكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن هذه القواعد ستمكن الهيئة والجهات ذات العلاقة نحو المضي قدما في تطبيق مبادئ الشفافية والحماية والتصدي للتعديات حيث تؤطر هذه القواعد الجديدة الأدوار التنظيمية والتنفيذية لحماية عقارات الدولة ومراقبتها وإزالة التعديات وفق معايير ومحددات رفيعة.

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