مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق الإصدار الثاني للمجموعة القصصية وعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد قصة (رحلتي) للكاتبة صاحبة السمو الملكي الأميرة ياسمين بنت أحمد بن سلمان.

وتعد قصة رحلتي الإصدار الثاني للمجموعة التثقيفية القصصية (وعي)، وتهدف إلى توعية الأطفال باضطراب التوحد من خلال سرد قصة قصيرة توعوية عن فارس من ذوي اضطراب طيف التوحد، يتخللها نبذة عن الاضطراب وأنشطة تدريبية.

نشر التوعية والتثقيف لذوي الإعاقة

بدورها أشادت سمو الأميرة ياسمين مؤلفة المجموعة القصصية (وعي) بالدعم الذي وجدته من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومن القائمين على أعمال المركز لإطلاق باكورة أعمالها القصصية من خلال برنامج الأمير سلطان بن سلمان لنشر التوعية والتثقيف لذوي الإعاقة، وتأمل من خلاله توسيع مجموعاتها القصصية والإسهام في تحقيق هدف البرنامج في الاندماج المجتمعي وترسيخ المساواة بين جميع أفراد المجتمع.

وعي باللغتين العربية والإنجليزية

يذكر أن المركز سيقوم بتوفير مجموعة قصص ( وعي ) باللغتين العربية والإنجليزية بشكل مجاني على موقع المركز على شبكة الانترنت، وتمكين الراغبين بالإطلاع عليها وتحميلها مباشرة، من خلال الموقع www.kscdr.org.sa.



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