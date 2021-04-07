شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة توضح الحالة التي يجب فيها تأجيل موعد الحصول على اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة الحالات التي يجب فيها تأجيل موعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة إنه بشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)، كما ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح فايروس كورونا، 5 ملايين جرعة حتى الآن قدمت عبر 587 مركزا للقاح في المناطق كافة.

ودعت الوزارة إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفايروس.