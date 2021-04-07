شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: حالة جوية ممطرة متوقع أن تبدأ غدًا الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن هناك حالة جوية ممطرة متوقع أن تبدأ غد الخميس 1442/8/26هـ.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه يمكن تصنيفها - من ناحية القوة - أنها من خفيفة لمتوسطة، ومتوقع أن تستمر عدة أيام على أجزاء من غرب وجنوب وشمال ووسط وشرق المملكة.

وفي السياق نفسه، أشار "الحصيني" إلى أن الأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح.