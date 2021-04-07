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«الحصيني»: حالة جوية ممطرة متوقع أن تبدأ غدًا الخميس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن هناك حالة جوية ممطرة متوقع أن تبدأ غد الخميس 1442/8/26هـ.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه يمكن تصنيفها - من ناحية القوة - أنها من خفيفة لمتوسطة، ومتوقع أن تستمر عدة أيام على أجزاء من غرب وجنوب وشمال ووسط وشرق المملكة.

وفي السياق نفسه، أشار "الحصيني" إلى أن الأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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