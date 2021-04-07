شكرا لمتابعة خبر عن رئيس لجنة الحج والعمرة يحسم الجدل حول انتقال العمرة لوزارة السياحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة " مازن درار" عدم صحة الأنباء المتداولة حول إنتقال الإشراف على العمرة من وزارة الحج والعمرة إلى وزارة السياحة .

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن الإشراف على قطاع العمرة سيظل من إختصاص وزارة الحج والعمرة ، وأن توجيهات معالي الوزير المكلف لتوسيع نطاق التعاون بين شركات العمرة ووزارة السياحة بحيث يتمكن المعتمر من زيارة الأماكن التاريخية والأثرية في المملكة بعد آداء المناسك ،وفقاً لصحيفة "مكة " .