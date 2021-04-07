شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» توضح خطوات التسجيل في رياض الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن فتح باب التقديم في رياض الأطفال الأهلية والحكومية للعام الدراسي الجديد عبر نظام نور؛ حيث أن المرحلة الأولى من التقديم ستكون في يوم السابع من شهر إبريل الجاري وتستمر حتى الخامس والعشرين من إبريل.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تسجيل الأبناء عن طريق نظام نور الإلكتروني وذلك من أجل التسهيل علي أولياء الأمور أثناء التقديم، فيما يتم التسجيل في رياض الأطفال من خلال نظام نور عبر القيام بالآتي: الذهاب إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الإنترنت.

وقالت أنه بعد ذلك يتم اختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد، بعد ذلك تحديد حساب ولي الأمر أو حساب المعلم أو الطالب، تكتب الاسم في المكان المخصص له، بعد ذلك من القائمة تقوم باختيار الجنسية، ثم تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة، إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك في المكان المخصص لها، تقوم بكتابة كلمة السر لحسابك ثم الضغط علي زر التسجيل.

وأشارت إلى أن خطوات التسجيل في الروضة 1443: الانتقال إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الإنترنت، إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر، بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الدخول، اختيار من القائمة الجانبية تسجيل الأبناء، بعد ذلك اختيار تسجيل رياض الأطفال.

وأضافت: تقوم بكتابة البيانات الخاصة بالطالب، تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب، بعد ذلك تقوم باختيار الروضة التي ترغب في التقديم فيها، وأخيرًا الضغط علي زر التسجيل الموجود في الأسفل.