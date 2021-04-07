شكرا لمتابعة خبر عن مركز البحوث والدراسات بالرئاسة ينظم حلقة علمية عن تنمية مهارات البحث العلمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

نظم مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حلقة علمية (عن بعد) بعنوان (تنمية مهارات البحث العلمي) لمنسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وجاءت هذه الحلقة ضمن برامج الخطة السنوية لمركز البحوث والدراسات لعام 2021، الهادفة إلى صقل مهارة منسوبي الرئاسة العامة في البحث العلمي واطلاعهم على آخر مستجدات أدوات البحث في العلوم ذات الصلة باختصاصات الرئاسة، وتهيئة الباحثين للمشاركة في المناشط العلمية التي تقيمها الرئاسة العامة، كما تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل البحثي المشترك، وإلى تطويع العلم لخدمة أغراض البحث العلمي في الرئاسة وفي خدمة المجتمع، كما تهدف الحلقة إلى اتباع منسوبي الرئاسة لطرق التفكير العلمي السليم لمساعدتهم في حل ما يقابلهم في حياتهم الميدانية وصولاً إلى الإبداع والابتكار في استنتاج الحلول.

وتأتي هذه الحلقة بمتابعة من فضيلة الوكيل للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالله الشراحيلي وبدعم مستمر من لدن معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.