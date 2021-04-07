شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الباحة تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا". حيث نشرت الهيئة أكثر من 300 لوحة خلال الأيام الأولى من إطلاق الحملة بمنطقة الباحة عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية ووُزِّع أكثر من 100 كُتيِّب من محتوى الحملة في الأسواق والميادين العامة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" بشعار (فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن) لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب ، وتهدف الحملة لحماية الأمن الفكري للمجتمع ، والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك، عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.