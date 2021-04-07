فتاة تقتل نفسها عن طريق الخطأ بجازان

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شهدت محافظة صامطة في جازان، وفاة فتاة بالمرحلة الثانوية، جراء طلق ناري عن طريق الخطأ.
وتفصيلا، كانت المتوفاة قد أخرجت مسدسًا من دولاب الأسرة، وكانت تلهو به إذ ضغطت على الزناد ولم يطلق الرصاصة.
وتوقعت الفتاة أن السلاح فارغ، لتقم بتوجيهه إلى رأسها مازحة أمام شقيقتها، لتسقط جثة هامدة، بحسب الوطن.
ولا تزال تحقيقات الجهات الأمنية جارية للوقوف على ملابسات الواقعة.
Source slaati
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