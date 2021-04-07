النصر يعاقب “حمدالله”

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عمدت إدارة نادي النصر، أمس الثلاثاء، على معاقبة المهاجم عبدالرزاق حمدالله، وذلك بعد نهاية الحصة التدريبية.

وسلم الجهاز الإداري المشرف على كرة القدم بالنادي، وفقا لـ”الميدان الرياضي”، حمدالله قرار الحسم من مرتبه.

الجدير بالذكر أن العقوبة جاءت على خلفية التصرف الذي أرتكبه لاعب النصر بعد نهاية المواجهة التي جمعت فريقه مع فريق نادي الفيصلي.

Source slaati

