قائد “كامري” يفقد السيطرة عليها ويطيح بـ”جيب” على جانب الطريق (فيديو)

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فقد قائد سيارة كامري السيطرة على سيارته التي كان يقودها بسرعة عالية، على طريق سريع، ما جعله يخرج عن مساره، وينحرف ليصدم سيارة متوقفة.

وأظهر مقطع فيديو صوّرته كاميرا مراقبة السيارة أثناء قدومها، ثم انحرافها وتوجهها بسرعة إلى جانب الطريق، حيث حاول قائدها السيطرة عليها، إلا أنها أسرعت واصطدمت بسيارة جيب متوقفة.

وجرفت السيارة المسرعة الجيب معها، ليصطدما بسيارة ثالثة كانت متوقفة أيضا على جانب الطريق، فيما لم يتضح حدوث إصابات لمن في السيارة الكامري أم لا.

Source akhbaar24.argaam

