قينان الغامدي يكشف سبب استقالته من “التعليم”.. وما هو الخبر الصحفي الذي ندم عليه (فيديو)

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كشف الكاتب الصحفي قينان الغامدي السبب الذي جعله يقدم استقالته من العمل في المجال التعليمي، وهل ندم على هذا القرار أم لا، مبيناً أنه نشر خبراً صحفياً ذات يوم وندم عليه.

وقال الغامدي في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لم يندم على قرار تركه المجال التعليمي، لأنه كان يرى نفسه أكثر كصحفي والصحافة كانت خير تعويض له، وأنه لم يستطع الجمع بين المهنتين.

وأضاف أنه تقدم بطلب للحصول على إعارة لكن وزير التعليم وقتها الدكتور عبدالعزيز الخويطر، رحمه الله، رفض الأمر، وخيره ما بين الصحافة أو التعليم ليختار الصحافة، مؤكداً أن موقف الخويطر لم يكن شخصياً وإنما كان توجهاً عاماً في الوزارة.

وأشار إلى أنه ذات مرة نشر خبراً صحفياً خلال أحد مواسم الحج، مفاده أن الجنود المشاركين في تنظيم الحج لا يحظون بسكن جيد، لكنه ندم على نشر هذا الخبر بعد لقائه بوزير الداخلية حينها الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وأوضح أن الأمير نايف قابله في لقاء عام للصحفيين وعاتبه بشدة على نشر هذا الخبر، والعتاب لم يكن بسبب نشر الخبر وإنما بسبب توقيته، وبين له أنه كان من الأفضل أن ينشر بعد انتهاء موسم الحج.

Source akhbaar24.argaam

