التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط Source almowaten





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