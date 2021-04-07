تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق عسير «بيشة» ومكة المكرمة «الموية، تربة، رنية» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» والرياض «الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

كما تنشط الرياح والأتربة المثارة المصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية على منطقة الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» ومنطقة المدينة المنورة «الحناكية، العلا، المدينة المنورة، المهد» والقصيم «البكيرية، الرس، المذنب، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، هناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة عسير «أبها، المجاردة، النماص، خميس مشيط، ظهران الجنوب».