القيادة تُهنئ السيدة فيوسا أوسماني بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوسوفا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسيدة فيوسا أوسماني رئيسة جمهورية كوسوفا، بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوسوفا.

وأعرب الملك سلمان عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية كوسوفا الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السيدة فيوسا أوسماني، عبر برقية أعرب خلالها ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ولشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.