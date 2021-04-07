«الحصيني» يتوقع حالة جوية ممطرة على مناطق عدة بالمملكة ويحدد قوتها

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، حالة جوية ممطرة من خفيفة لمتوسطة يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة، مشيرًا إلى أنها تستمر عدة أيام على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "حالة جوية ممطرة متوقع أن تبدأ غدًا الخميس 1442/8/26هـ -إن شاء الله- ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة لمتوسطة، ومتوقع أن تستمر عدة أيام على أجزاء من غرب وجنوب وشمال ووسط وشرق المملكة، الأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح".

ومن جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

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