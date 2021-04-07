«الوطني للأرصاد» ينبّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 4 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض، موضحًا أن الحالة تشمل (الدوادمي - الرين - القويعية - عفيف)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أيضًا إلى حالة مماثلة على منطقة مكة المكرمة تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل (المويه - تربة - رنية).

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة حائل، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، موضحًا أن الحالة تشمل (الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل - سميراء - موقق)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبه المركز إلى حالة مماثلة في منطقة الجوف، تشمل (القريات - دومة الجندل - سكاكا - طبرجل)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

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