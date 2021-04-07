أمين العاصمة المقدسة يدشّن مبادرة «مراقبك _ مستشارك»

دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بمكتبة مبادرة «مراقبك _ مستشارك»، وهي مبادرة رقابية تنفذها‫ وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للمنشآت التجارية.

وتستهدف المبادرة المنشآت التجارية والغذائية والصحية والمهنية يتم من خلالها تسجيل الملاحظات في المنشأة وإطلاع صاحب المنشأة والعاملين فيها على المخالفات الواجب تصحيحها والاشتراطات النظامية الواجب توافرها داخل المنشآت التجارية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي أنّ المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بالجهات الرقابية بما يسهم في تطوير المحلات والمنشآت التجارية ويخدم سكان وزوار العاصمة المقدسة، حيث يتم منح صاحب المنشأة تقريراً متكاملاً عن الاشتراطات والملاحظات ومعدل الامتثال دون تسجيل أي مخالف أو غرامات مالية، وتتم مراجعة المنشأة في وقت لاحق للتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لرفع معدل الامتثال.

وأشار إلى أهمية الدور التوعوي والتثقيفي لأصاب المنشآت وأن أعمال الرقابة الميدانية لا تقتصر فقط على رصد وتطبيق المخالفات والغرامات المالية.

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